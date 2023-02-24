ارتفاع صادرات العراق الجنوبية الى 3.4 مليون برميل يوميا

2023/02/24 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغت صادرات العراق، خلال الـ22 يوما الماضية، بمعدل 3.4 مليون برميل يوميا من الحقول الجنوبية.

ووفقا لخدمة تتبع ناقلات النفط، فان المعدل اليومي لصادرات العراق يبلغ 3.44 مليون برميل يوميا، من المرافئ الجنوبية في البصرة.

وجاءت بالمرتبة الأولى الصين بمعدل مليون برميل يوميا، وبعدها الهند بمعدل 989 الف برميل يوميا، ومن ثم كوريا بمعدل 178 الف برميل يوميا.

وكان معدل العراق الشهري يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا.

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