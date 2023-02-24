العراق.. طقس صحو مع بعض الغيوم في الأيام الأربعة المقبلة

2023/02/24 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في عموم مناطق العراق.وذكر بيان للهيئة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً […]

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طقس صحو مع بعض الغيوم في الأيام الأربعة المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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