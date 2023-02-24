لليوم الثاني.. اضراب لعيادات وصيدليات ديالى احتجاجا على اغتيال الطبيب المدفعي (صور)

2023/02/24 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أغلقت العيادات والصيدليات في بعقوبة مركز محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بشكل تام لليوم الثاني على التوالي بعد حادثة اغتيال الدكتور احمد المدفعي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "تم إغلاق العيادات والصيدليات في بعقوبة مركز محافظة ديالى بشكل تام، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على حادثة اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي".

ويوم امس الخميس، قررت نقابة صيادلة ديالى تعليق العمل في الصيدليات في المحافظة ،الى اشعار آخر ، احتجاجا على اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي.

ودعت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الصيادلة كافة إلى الالتزام بهذا القرار اعتبارا من اليوم الخميس، منددة بهذا العمل الذي وصفته بـ"الإجرامي الذي بات يستهدف الكوادر الطبية والكفاءة في محافظة ديالى".

وفي وقت سابق، أغتال مسلحون الدكتور احمد طلال المدفعي اختصاصي الأمراض الباطنية والقلبية الذي يعمل في مستشفى بعقوبة التعليمي.

وتشهد محافظة ديالى منذ أسبوع اضطرابا امنيا بسبب نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبو بالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى أدى لمقتل وإصابة 10 أشخاص بينهم أطفال.

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