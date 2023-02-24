السفيرة الامريكية: الحرب الروسية في اوكرانيا انعكست على الحياة اليومية للعراقيين

2023/02/24 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت السفيرة الأميركية في العراق، آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة، إن الحرب الروسية في أوكرنيا انعكست على حياة العراقيين.

وذكرت رومانوسكي، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، أنه "يصادف اليوم مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا"، مشيرة الى أن "الحرب الروسية الوحشية أدت إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي".

وأضافت، أن الحرب أدت أيضا إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، الأمر الذي انعكس على الحياة اليومية للعراقيين والأمريكيين".

وختمت السفيرة الأميركية، بـ"روسيا هي العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا".





وردت واشنطن، في وقت سابق على خطة السلام الصينية، بشأن إيقاف الحرب الروسية – الأوكرانية قائلة أنها "لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان: "الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم".

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