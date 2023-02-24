خبير في علم الزلازل: الأسبوع الأول من مارس

2023/02/24 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك

هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26

فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من

شهر مارس المقبل سيكون حرجا.

ويستمرعالم الزلازل الهولندي في إثارة

الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنش

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