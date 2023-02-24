القوات العراقية تقضي على 5 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

2023/02/24 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية

القضاء على خمسة إرهابيين في ضربة جوية

بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”

عن الخلية قولها اليوم: “إنه وبعد

عمليات مراقبة مكثفة و تخطيط

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