الأمم المتحدة تطالب بانسحاب

2023/02/24 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة

بأغلبية ساحقة، على عزل روسيا، إذ دعت

في الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو

موسكو لأوكرانيا إلى "سلام شامل وعادل

ودائم" كما طالبت الأمم المتحدة روسيا

مجدداً بسحب قواتها و

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