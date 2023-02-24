بعد مواجهة مسلحة.. الإطاحة بتاجرَي أسلحة في بغداد

2023/02/24 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على تاجري أسلحة بعد مواجهة مسلحة في بغداد.

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