منظمة تكشف تعرض نشطاء بيئيين عراقيين لـ

2023/02/24 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الخميس، عن تعرض نشطاء بيئيين في العراق لتهديدات، ومضايقات، واحتجاز تعسفي على يد عناصر تابعين للحكومة والجماعات المسلحة.

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