مصدر يكشف طبيعة انفجار الفلوجة

2023/02/24 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة الفلوجة، ناجمة عن تفجير كدس للعتاد من مخلفات تنظيم داعش.وقال المصدر، إن “انفجارات عنيفة سُمِع دويها في مدينة الفلوجة ناجمة عن […]

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