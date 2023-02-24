2023/02/24 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر محلي،اليوم الجمعة، بقطع جسر الجادرية وسط بغداد.وقال المصدر ، إنه “تم قطع جسر الجادرية باتجاه الكرادة”.وأضاف، أن “ذلك يأتي لاغراض الصيانة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع جسر الجادرية وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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