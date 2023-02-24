2023/02/24 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الجمعة، في إيجازه اليومي أن الصين مستعدة للعب دور بناء في حل القضايا بين أوكرانيا وروسيا، دون تقديم تفاصيل ملموسة على ذلك.

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