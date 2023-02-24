2023/02/24 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

الاقتصاد العراقي يعاني من جملة

اختلالات بنيوية مزمنة فهو اقتصاد ريعي

مزمن وذو قطاع صناعي وزراعي متعثر ،

وستحدث الكارثة ان استمر الحال فلا

مستقبل مشرقا مع هذه الاختلالات وهي

كثيرة تأ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادنا ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادنا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).