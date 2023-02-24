شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

2023/02/24 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل

الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا

إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء

الزلزال في منطقة الأتارب.

وبحسب المعلومات، فإن الشاب السوري

يدعى أحمد المغربي، وقد توقف قلبه

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