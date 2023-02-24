اعتقال 42 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

2023/02/24 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 42 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية.

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