2023/02/24 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على جثث 5 إرهابيين في محافظة صلاح الدين بعد ضربات جوية موجعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ضربات جوية "موجعة".. العثور على جثث 5 إرهابيين بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ضربات جوية "موجعة".. العثور على جثث 5 إرهابيين بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).