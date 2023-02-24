ملكة جمال الكون 2017.. العراقية سارة عيدان تدافع عن اسرائيل بمؤتمر طلابي في كاليفورنيا

2023/02/24 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة الجيروسليم بوست، اليوم الجمعة، عن قيام ملكة جمال الكون عن العراق لعام 2017، سارة عيدان، باقتحام ومهاجمة مؤتمر أقيم من اتحاد طلابي سياسي داعما لفلسطين ورافضا لاستمرار السلطة الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، ان عيدان اقتحمت حرم جامعة يو سي ال أي في كاليفورنيا ودخلت الى قاعة المؤتمر حيث يقيم تجمع الطلبة الوطني لأجل فلسطين مؤتمرهم السنوي الداعي الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة إياهم بالتوقف.

وأضافت، بحسب التقرير، أن منظمي المؤتمر طلبوا من الامن مرافقة عيدان خارج المبنى واتصلوا بالشرطة، قبل ان تلجا الى موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمهاجمة المنظمة الطلابية واتهامها بــ "معاداة السامية" و"مضايقة الطلبة اليهود ونشر الكراهية" بحسب وصفها.

ورافقت قوات الشرطة الامريكية عيدان خارج قاعة المؤتمرات ومنعتها من دخوله مرة أخرى، حيث باشرت بنشر تغريدات ومقاطع فيديو لمهاجمة التنظيم الطلابي ومؤتمرهم الداعم لفلسطين.

يشار الى ان تجمع الطلبة الوطني لدعم فلسطين هو اتحاد طلابي يضم طلبة من عدة جنسيات وتوجهات سياسية تدعم فلسطين وينتشر داخل جامعات عدة دول من بينها الولايات المتحدة، كندا ونيوزلاندا وتطالب بمقاطعة إسرائيل سياسيا حتى انهاء سيطرتها على فلسطين.

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