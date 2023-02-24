2023/02/24 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على 5 جثث لإرهابيي داعش في اطراف وادي العظيم بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شرعت فجر اليوم قوة من لواء مغاوير صلاح الدين بإشراف ميداني من قبل قائد عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف حيث عثرت على خمسة جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية ممزقة ومتناثرة ومعدات مختلفة في اطراف وادي العظيم".

واضافت أن "القوات الامنية عازمة على انهاء اي تواجد للعناصر الإرهابية المجرمة أينما كانت وان ضرباتنا ستستمر لدك مخابئ العناصر المنهزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الضربة الجوية.. العثور على 5 جثث لإرهابيي داعش في اطراف وادي العظيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الضربة الجوية.. العثور على 5 جثث لإرهابيي داعش في اطراف وادي العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).