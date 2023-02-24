2023/02/24 | 13:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x81AffTa8X8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرافدين يحدد كمية بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرافدين يحدد كمية بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).