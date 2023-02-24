خبير اقتصادي يؤشر

2023/02/24 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سلط الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة، الضوء على أربع "سلبيات" بشأن توسيع قاعدة المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية إلى 2.5 مليون شخص.

وكتب المرسومي على صفحته في موقع فيس بوك، "تسعى وزارة العمل الى توسيع قاعدة المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية من 1.5 مليون الى 2.5 مليون شخص لغرض معالجة نسبة الفقر المرتفعة في العراق التي تصل الى 25% من السكان".

وأضاف أنها "سياسة تعد انسانيا مقبولة وفاعلة غير انها تنطوي على بعض السلبيات منها : اولا انها تدل على عدم وجود عملية اقتصادية حقيقية في العراق منتجة للسلع وموفرة لفرص العمل.



ثانيا: الاهتمام بالجانب التوزيعي للإيرادات النفطية بدلا من استثمارها في تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي لتوفير فرص العمل".

وتابع، "ثالثا: اضافة اعباء دائمة على موازنة عامة ممولة اساسا من ايرادات نفطية غير مستقرة قد تؤدي لاحقا الى عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية اذا ما انخفض سعر النفط دون ال 60 دولار للبرميل، رابعا: تشجيع العراقيين على عدم الاهتمام بالعمل والاتكاء على الاعانات النقدية علما ان جزءا ليس قليلا لا يستحق مثل هذه الاعانات والدليل على ذلك رفض وزارة العمل لطلبات اكثر من 900 الف شخص غير مستحق للحصول على هذه الاعانات".

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