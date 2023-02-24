بايدن يرشح

2023/02/24 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجاي بانجا الرئيس التنفيذي السابق لشركة أنظمة الدفع الإلكتروني ماستر كارد لرئاسة البنك الدولي خلفا للرئيس الحالي ديفيد مالباس.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض إن بانجا "مؤهل بشكل فريد لقيادة البنك الدولي في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ".



ويعمل بانجا الأمريكي من أصل هندي حاليا كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار المالي الخاصة جنرال أتلانتك.

يذكر أنه جرى العرف على تعيين شخصية أمريكية في منصب رئيس البنك الدولي، في حين يكون رئيس صندوق النقد الدولي شخصية أوروبية.

ورغم أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي، فإنها مازالت تحتاج إلى دعم الدول الأعضاء الأخرى لتأكيد تعيين الرئيس الجديد.

وقال بايدن إن بانجا "لديه رؤية فريدة" بشأن الفرص والتحديات لدى الدول النامية والصاعدة، وبشأن كيفية تنفيذ البنك الدولي لأجندته الطموحة

لتقليل الفقر وزيادة الرخاء في العالم.



وأضاف أن بانجا لديه خبرة في حشد التمويل اللازم للتعامل مع أغلب التحديات الملحة ومنها أزمة التغير المناخي.



يأتي ذلك في حين أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في الأسبوع الماضي استقالته المفاجئة من منصبه.



ومن المقرر أن يترك البنك بنهاية يونيو المقبل.



وتأتي الاستقالة قبل عام تقريبا من الموعد المقرر لانتهاء ولاية مالباس، الذي واجه انتقادات حادة بسبب تصريحاته عن أزمة التغير المناخي.

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