اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدورة (31) تنهي اجتماعها بـ5 مخرجات

2023/02/24 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدورة (31)، اليوم الجمعة، اجتماعها في بغداد بـ5 مخرجات.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أن “اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدورة (31) أنهت اجتماعها بـ 5 مخرجات بينها إقرار جدول أعمال، وتقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، والمؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد، إضافة إلى أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 29 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 31 للجنة التنفيذية للاتحاد”.

وأضاف أن”من بين المخرجات أيضاً إعداد الحساب الختامي لعام 2022، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي فضلاً عن ما يُستجد من أعمال”.

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