السفيرة الأمريكية ببغداد: حرب روسيا وأوكرانيا أثرت على حياة العراقيين

2023/02/24 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الجمعة، ان الغزو الروسي لأوكرانيا انعكس على الحياة اليومية للعراقيين.

وقالت رومانوسكي، عبر تويتر: “يصادف اليوم مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، وأدت الحرب الروسية الوحشية إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، وأدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة وانعكس الأمر على الحياة اليومية للعراقيين والأمريكيين”.

وأضافت، أن “روسيا هي العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا”.

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