منطقة الحبيبية تشكو مستشفى فيها يلوث البيئة ويعرض حياة المواطنين للخطر (صور)

2023/02/24 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شكى اهالي منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، مستشفى في المنطقة يلوث البيئة ويعرض حياة المواطنين للخطر.وناشد عدد من اهالي منطقة الحبيبية عبر وكالة ايرث نيوز بالقول “الى إدارة مستشفى فاطمة الزهراء في الحبيبية، ناشدناكم مرات ومرات وانتم دائرة ومؤسسة معنية بصحة البيئة والمواطنين ولديكم الدراية الكاملة بالسموم والملوثات والأمراض السرطانية […]

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