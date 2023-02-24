خبير في علم الزلازل: الأسبوع الأول من اذار

2023/02/24 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك

هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25

و26 شباط الجاري، وأن الأسبوع الأول من

شهر اذار المقبل سيكون حرجا.

ويستمرعالم الزلازل الهولندي في إثارة

الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة

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