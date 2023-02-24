2023/02/24 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ji7bgu0_zew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنقذه من الإعدام.. معتقل يقدم شكره للشيخ فيصل الجربا بعد إعادة محاكمته وتبرئته من تهمة الإرهـ،ـاب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنقذه من الإعدام.. معتقل يقدم شكره للشيخ فيصل الجربا بعد إعادة محاكمته وتبرئته من تهمة الإرهـ،ـاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).