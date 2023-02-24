2023/02/24 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -PjMsTnXscQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيان صبري: وفد الاقليم قطع شوطا مهما في المباحثات بشأن ملفات الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيان صبري: وفد الاقليم قطع شوطا مهما في المباحثات بشأن ملفات الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).