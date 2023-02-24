حملة سخرية من زيارة بايدن الى أوكرانيا

2023/02/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

شنت الصحافة الامريكية المعارضة للحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، حملة سخرية من عمليات "التمجيد" التي صدرت عن الصحافة التابعة للحزب الديمقراطي لصالح الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيارته التي استمرت لــ "ساعات" الى العاصمة الأوكرانية كييف.

وهاجمت صحيفة تاون هول الامريكية في مقال رأي، ترجمته (بغداد اليوم)، اختصرت خلاله عمليات "التلميع الإعلامي" التي قامت بها الصحافة الامريكية التابعة للحزب الديمقراطي، ومنها وصف زيارة بايدن الى كييف بالتاريخية، ومقارنته بــ "شجاعة الرئيس الأمريكي ابراهام لينكولن" وتشبيه الرئيس الاوكراني زيلنكسي بــ"وينستون تشرتشل" رئيس وزراء بريطانيا خلال حقبة الحرب العالمية الثانية.

مقال الصحيفة هاجم أيضا الواشنطن بوست الامريكية متسائلا عن كيف عرفت بان زيارة بايدن الى كييف تحمل أي فائدة وان كانت "تاريخية" بحسب وصفها، بالإضافة الى شبكة ام اس ان بي سي بي بيه اس، التي قالت انها ستطالب قريبا بوضع وجه بايدن على نصب راشمور المعروف للاباء المؤسسين الأمريكيين في سخرية مباشرة من مدحها لزيارة بايدن.





يشار الى ان الرئيس الأمريكي اثار موجة من القلق بعد إعلانه الاتفاق مع المانيا على تجهيز أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة ومنها الدبابات استعدادا للعمليات العسكرية المتوقعة خلال الربيع القادم، ذلك القلق دفع بالفيلسوف السياسي الأمريكي نعوم تشومسكي الى مهاجمة الإدارة الامريكية خلال تصريحات أطلقها أمس الخميس.

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