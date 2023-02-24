الاستخبارات التركية تكشف تفاصيل جديدة بشأن المخطط الارهابي بشارع الاستقلال

2023/02/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت الاستخبارات التركية تفاصيل جديدة بشأن احباط المخطط الارهابي في شارع الاستقلال عبر عملية في سوريا.

وأفادت مصادر أمنية بأن "جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود منجي وهو عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب "بي كي كي /واي بي جي" ، في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث قام الجهاز بتعقب منجي الذي تم توفير الحماية له من قبل التنظيم، وكان على تواصل مع قياديين في وحدات حماية الشعب".

وأعلنت المصادر أنه "تم تحييد الإرهابي خليل منجي، عبر عملية في القامشلي في 22 فبراير الجاري".

وذكرت أن "منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمن هروب الأخير إلى خارج تركيا".

وكان التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول قد وقع في 13 نوفمبر الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي".

المصدر: "الأناضول"

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