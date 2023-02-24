2023/02/24 | 14:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، عن شروط وضع أمام...

ظهرت المقالة المالية النيابية: تحدد حصة الإقليم بعد تقديم كشوفات واضحة عن كمية النفط وإيرادات المنافذ أولاً على المسلة.

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