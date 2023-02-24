2023/02/24 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غياب الثقة لدى المواطنين بايداع أموالهم بالمصارف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jnkpUjXTaWE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غياب الثقة لدى المواطنين بايداع أموالهم بالمصارف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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