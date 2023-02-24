المرصد: سرقات تطال معونات السوريين المنكوبين من الزلزال

2023/02/24 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 18 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى، لا تزال "الأموال الطائلة والمساعدات غير المسبوقة" تتدفق على سوريا، ولكن "جشع وطمع الكثيرين يحول دون وصولها بشكل كامل إلى متضرري الزلزال على اختلاف مناطق السيطرة"، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

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