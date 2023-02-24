صدمة لريال مدريد قبل مواجهتي الديربي والكلاسيكو

2023/02/24 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يغيب المدافع النمساوي ديفيد ألابا والمهاجم البرازيلي رودريغو، لاعبا ريال مدريد، عن ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، وكذلك الكلاسيكو أمام برشلونة في نصف نهائي كأس الملك، للإصابة، حسب […]

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