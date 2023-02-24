دراسة: قد يرتبط الانتظام بتناول المليّنات بخاطر الإصابة بالخرف

2023/02/24 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الباحثون إنّهم وجدوا صلة محتملة بين الاستخدام المنتظم للمليّنات وخطر إصابة الشخص بالخرف.مع ذلك، أشار الخبراء إلى أنّ البحث مازال مبكرًا ويجب تفسيره بحذر.

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