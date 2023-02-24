تركيا.. 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال

2023/02/24 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير البيئة التركي مراد قوروم، إنه

تم تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو

بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال المدمر

الذي ضرب جنوبي البلاد، في السادس من

فبراير الحالي.

وأوضح الوزير التركي أنه تم فحص 4 مل

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