متنكر بزي امرأة.. القبض على أردني يقوم بعمليات نصب واحتيال في بغداد (صور)

2023/02/24 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنتمكنت قوة امنية، اليوم الجمعة، من القبض على شخص يحمل الجنسية الأردنية يقوم بعمليات نصب واحتيال في العاصمة بغداد.

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