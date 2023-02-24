2023/02/24 | 14:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار تغييرات في عدد مناصب الإدارية ومواطنون يتأملون تقديم خدمات أفضل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vjqHw-Cuu48
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار تغييرات في عدد مناصب الإدارية ومواطنون يتأملون تقديم خدمات أفضل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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