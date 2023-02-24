2023/02/24 | 14:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6xJ-ZqclOeY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحاد البرلماني العربي يبحث اليات وسبل تطوير عمله) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحاد البرلماني العربي يبحث اليات وسبل تطوير عمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).