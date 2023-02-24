القبض على اردني

2023/02/24 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على "متحول جنسيا" متهم بعمليات نصب واحتيال شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دوريات نجدة بغداد ألقت القبض على المدعو احمد باسل أبو ليلى، الذي يحمل الجنسية الأردنية، متنكرا بزي النساء، في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف، أن "أبو ليلى (متحول جنسيا) ويقوم بعمليات نصب واحتيال على سائقي العجلات في العاصمة بغداد".

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