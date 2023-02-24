2023/02/24 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الجمعة، تسليم 60 يتيماً بطاقات رواتب الإعانة الاجتماعية في منطقة الصليخ ببغداد.

وقال الأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال زيارتنا لدار الايتام في بغداد بمنطقة الصليخ، سلّمنا البطاقات الذكية (كي كارد) لـ60 يتيماً من أصل 15 ألفاً تم شمولهم بالإعانة الاجتماعية".

وأضاف أنه "تم توزيع هدايا ولوازم مدرسية لهم بالتعاون مع شركة البطاقة الذكية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن 15 الفاً.. وزير العمل يعلن تسليم 60 يتيماً ببغداد بطاقات لرواتب الإعانة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن 15 الفاً.. وزير العمل يعلن تسليم 60 يتيماً ببغداد بطاقات لرواتب الإعانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).