القبض على 11 متهماً بتجارة البشر والمخدرات في بغداد والمثنى

2023/02/24 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين يشكّلون عصابة للاتجار بالبشر و4 تجار مخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 متهمين متخصصة بالاتجار بالبشر في شارع السعدون، ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.

وأضافت أن قوة اخرى استطاعت القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الكرادة وضبط بحوزته حبوب ومادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي ودراجات نارية تستخدم في عملية التوزيع.

وفي السياق، اشارت الخلية الى أن مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى ألقت القبض على 4 من تجار المواد المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة، والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت السلطات الأمنية في مدن مختلفة القبض على متهمين بتجارة المخدرات واشتبكت مع بعضهم ما أودى بحياة بضعة أفراد أمن.

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