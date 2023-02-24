2023/02/24 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت لقاحات الإنفلونزا خلال موسم 2022-2023 من خطر الاستشفاء المرتبط بالإنفلونزا بمعدل ثلاثة أرباع بين الأطفال، ونحو النصف بين البالغين، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

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