بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أول دبابة ليوبارد 2

2023/02/24 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بولندا، الجمعة، تسليم أوكرانيا، أول دبابة ليوبارد 2، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف.

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