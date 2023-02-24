الديمقراطي الكردستاني: سنفتتح جميع مقراتنا في كركوك بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية

2023/02/24 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، اليوم الجمعة، أنه سيفتتح جميع مقراته في المحافظة وفق اتفاق واضح ومباشر مع الحكومة الاتحادية . وقال المكتب في بيان تلقاه / المركز […]

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