2023/02/24 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي الفنان السوري شادي زيدان، اليوم الجمعة، عن عمر 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.وكانت الفنانة غفران ديروان قد أعلنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق ايمن زيدان المركز الخبري الوطني.

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