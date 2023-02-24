2023/02/24 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: افادت مجلة “فوربس“ بأن طهران قد تحصل قريبا على طائرات “سوخوي...

ظهرت المقالة التعاون العسكري بين ايران وروسيا يغيّر ميزان القوة بالشرق الأوسط أولاً على المسلة.

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