2023/02/24 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: عقد الاتحاد البرلماني العربي، الجمعة اجتماعا للدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية...

ظهرت المقالة البرلمان العربي يجتمع في بغداد ويناقش الأمن الغذائي وتحقيق التكامل الاقتصادي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يجتمع في بغداد ويناقش الأمن الغذائي وتحقيق التكامل الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يجتمع في بغداد ويناقش الأمن الغذائي وتحقيق التكامل الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).