حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية،قانون ام قطع لارزاق الاقليات

2023/02/24 | 15:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد صدر يوم الأربعاء المنصرم و في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية، وتضمن العدد الاخير قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين …

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