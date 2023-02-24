بعد خسارة اليونايتد.. ليفاندوفسكي يتحدث عن الثقة بتشافي والعودة مجدداً

2023/02/24 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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يرى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن مواجهة مانشستر يونايتد في الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بمثابة إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في تجاوز الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل ذهابا 2-2 على أرضه، والخسارة 1-2 في مباراة الإياب بأولد ترافورد.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع اللاعب البولندي "حان الوقت الآن للمضي قدما والسير خطوة بخطوة".

وأضاف: "شكرا لجميع المشجعين على الدعم الدائم، نحن نثق كثيرًا في تشافي، فهو يتقدم بالفريق إلى الأمام".

وأتم: "يجب علينا التركيز على الليجا وكأس ملك إسبانيا، وسنعود أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل".

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