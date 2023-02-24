بعد مناشدات المواطنين بشأن اصواتها.. المرور تتخذ إجراءات تخص السيارات الرياضية

2023/02/24 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، اتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة مشددة على اصحاب السيارات الرياضية ذات الصوت العالي التي تتسبب بازعاج المواطنين في الشوارع.

وقال مدير إعلام المرور زياد القيسي لـ (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية وباشراف مباشر من مدير المرور العامة قامت مفارز من المديرية بجانبيه الكرخ والرصافة بالتشديد على محاسبة السيارات الرياضية ذات الصوت العالي وفق القانون المروري".

وأضاف أن "قسم من هذه السيارات يكون المحرك فيها من 5700 فما فوق وهو محرك رياضي ذو صوت قوي ولا يجوز محاسبتها لان صوت المحرك من الصنع وليس بتدخل او تغيير من المواطن".

وأشار الى أن "التشديد سيكون على السيارات الرياضية التي تحور العادم "الصالنصة" حيث سيتم حجز السيارة، بالاضافة الى اخذ غرامة من المخالف، وازالة الجزء المخالف العادم".

وفي وقت سابق، ناشد اهالي مناطق حي الخضراء والغزالية وحي الجامعة القريبة من الخط السريع الجهات المعنية بشأن السيارات الرياضية ذات الصوت العالي لما تسببه من ازعاج بعد منتصف الليل خلال الاستعراضات التي تقوم بها لمدة لاتقل عن 3 ساعات.

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